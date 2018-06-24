Нападающий ФК «Краснодар» Андрей Иван на правах аренды перешел в «Рапид»

Футболист будет играть в австрийском клубе до конца сезона-2018/2019.

Футбольные клубы «Краснодар» и «Рапид» (Вена) достигли договоренности об аренде австрийцами Андрея Ивана с правом последующего выкупа.

Нападающий принял участие в девяти официальных матчах в составе главной команды горожан — во всех он выходил на замену и не отметился забитыми мячами или результативными передачами, сообщает пресс-служба клуба.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Андрей Иван перешел в «Краснодар» из румынского клуба «Университатя» (Крайова) летом 2017 года.

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