Нападающий ФК «Краснодар» Ари получил российское гражданство

Футболист выразил надежду на то, что в будущем сможет выступать за сборную России.

«Сегодня я получил гражданство Российской Федерации. Я очень счастлив, ведь я отыграл достаточно долгое время в России. Я долго к этому шел, конечно, пока рано говорить о сборной, но надеюсь, что смогу выступать за национальную команду в ближайшее время», — сказал Ари.

Согласно правилам Международной федерации футбола, для смены спортивного гражданства игрок, не имеющий родственников (отец, мать, бабушка, дедушка) из страны, за сборную которой он хочет выступать, должен прожить в ней не менее пяти лет. Ари выступает в России восемь лет, с 2010 года, сообщает ТАСС.

Ари родился и вырос в Бразилии.

Футболист также поделился в своем Instagram видео, на котором он показывает российский паспорт.

Публикация от ari_gol1000 (@ari_gol1000) 26 Июл 2018 в 9:36 PDT

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Ари 18 июня вернулся из аренды в «Локомотиве» и присоединился к сборам «быков» на базе «Четук». Вместе с москвичами он стал чемпионом Российской Премьер-лиги.

Нападающий перешел в «Локомотив» на правах аренды в феврале 2017 года. Летом того же года договор об аренде был продлен еще на один сезон. Бразилец заявил, что не хочет возвращаться в «Краснодар».

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