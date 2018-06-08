Нападающий ФК «Краснодар» и сборной России Смолов рассказал о волнении перед ЧМ-2018

Форвард заявил, что ближе к первому матчу международного турнира волнение будет только нарастать.

Сборная России 8 июня провела очередную тренировку в подмосковном Новогорске.

«Сейчас начинает появляться волнение из-за того, что все меньше времени остается до старта. Все хотят, чтобы турнир быстрее начался. Думаю, что ближе к матчу волнение будет нарастать, но опыт выступления на Кубке конфедераций и чемпионате Европы помогут с ним справиться», — сказал Федор Смолов.

Форвард выразил мнение, что хорошо провел товарищеские матчи против сборных Австрии (0:1) и Турции (1:1).

«Кроме прессинга, наша сборная может создавать моменты за счет индивидуального мастерства. Считаю, что в двух товарищеских матчах я сыграл хорошо. Мне комфортно играть со всеми игроками сборной, а с Аланом [Дзагоевым] я выступаю еще с юношеских сборных, его мастерство и понимание игры не вызывает сомнений», — заявил Смолов.

На групповом этапе чемпионата мира подопечные Станислава Черчесова сыграют в группе А со сборными Саудовской Аравии (14 июня в Москве), Египта (19 июня в Санкт-Петербурге) и Уругвая (25 июня в Самаре), сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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