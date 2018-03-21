Нападающий ФК «Краснодар» Смолов попал в топ-10 высокооплачиваемых футболистов РФПЛ

Футболист занял в рейтинге десятое место.

Традиционный рейтинг портала Sports.ru составлен на основе информации о доходе футболистов за год, полученной от руководителей клубов, спортивных директоров, тренеров, агентов и самих футболистов.

Лидирует в рейтинге игрок «Зенита» Леандро Паредес с доходом 5 млн евро. Второе место занимает футболист «Локомотива» Ведран Чорлука (4,5 млн евро). На третьей позиции еще один представитель команды из Санкт-Петербурга Бранислав Иванович (4,1 млн евро). Также в списке — Мануэль Фернандеш («Локомотив»), Куинси Промес («Спартак»), Артем Дзюба («Арсенал», Россия), Луис Адриано («Спартак»), Александр Кокорин («Зенит»), Доменико Кришито («Зенит»).

По данным издания, годовой доход Федора Смолова составляет 2,9 млн евро.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», нападающий «черно-зеленых» Федор Смолов получил вызов в сборную России на матчи со сборными Бразилии (23 марта) и Франции (27 марта).

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