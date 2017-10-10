Нападающий ФК «Краснодар» Смолов стал капитаном сборной России

Форвард получит повязку капитана 10 октября на матч с Ираном.

Об этом сообщается на официальной странице российской сборной в Twitter.

«Стартовый состав на матч с Ираном: Лунев в основе, Смолов капитан!», — говорится в сообщении.

Стартовый состав на матч с Ираном: Лунёв в основе, Смолов капитан! pic.twitter.com/tc1198Sz6u

— Сборная России (@TeamRussia) 10 октября 2017 г.

В стартовом составе сборной РФ на поле выйдут Андрей Лунев, Илья Кутепов, Виктор Васин, Федор Кудряшов, Марио Фернандес, Дмитрий Тарасов, Александр Ерохин, Константин Рауш, Алексей Миранчук, Федор Смолов и Александр Кокорин.

Матч Россия — Иран пройдет в Казани. Начало встречи в 19:00.

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