Нападающий РК «Кубань» Тагир Гаджиев претендует на звание лучшего игрока года

Голосование проводилось в соцсетях и акканутах Всероссийской федерации регби.

Конкуренты Гаджиева — Юрий Кушнарев из «Енисея-СТМ», Василий Артемьев из «Красного Яра» и Сергей Секисов из «ВВА-Подмосковье». Для игрока «Кубани» год выдался плодотворным. В чемпионате России он провел 15 матчей и занес четыре попытки, а также принял участие во всех семи поединках сборной страны по регби-15, четыре из которых прошли в Краснодаре.

Сейчас Гаджиев вместе с одноклубниками Владимиром Остроушко, Романом Ходиным, братьями Никитой и Родионом Скачко находится на учебно-тренировочном сборе национальной команды в Сочи. Завершится он 20 декабря.

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