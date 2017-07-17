Нападающий сборной Румынии Андрей Иван перешел в ФК «Краснодар»

Ранее 20-летний футболист выступал в клубе «Университатя» (Крайова).

Вирджил Андрей Иван родился 4 января 1997 года в румынском городе Морени. В футбольной школе одноименного клуба занимался до 15 лет, затем еще год тренировался в команде «Спортинг» Питешти.

В декабре 2013 года форварда подписал клуб «Университатя» из города Крайова. К настоящему моменту Андрей Иван сыграл за команду 101 официальный матч, в которых забил 19 мячей и сделал 18 результативных передач.

С 2012 года игрок вызывался в юношеские сборные Румынии разных возрастов. Отметился он и в молодежной команде, а в ноябре 2015 года дебютировал в главной национальной дружине страны.

В настоящее время футбольные клубы достигли договоренности о переходе Андрея Ивана. Футболист в ближайшее время прибудет в Краснодар и после прохождения медицинского обследования подпишет с горожанами личный контракт сроком на пять лет, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», руководство клуба ранее заявляло о намерении подобрать футболиста в линию атаки.

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