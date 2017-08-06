Нападающий Спартак Гогниев решил вернуться в ФК «Кубань»

По его словам, он подписал новый контракт с краснодарским клубом.

«Я решил вернуться в «Кубань». Хочется выйти с командой в Премьер-лигу. Передо мной погасили все долги. Контракт рассчитан до конца сезона», — сказал 36-летний спортсмен.

Спартак Гогниев играл за «Кубань» с 2016 года. В прошедшем сезоне нападающий принял участие в 23 матчах ФНЛ и забил десять голов, сообщает «Чемпионат.com».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Спартак Гогниев расторг контракт с краснодарским клубом в июне.

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