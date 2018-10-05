Нападающий Вадим Хлопотов вернулся в ХК «Сочи»

Хлопотова вызвали из клуба-партнера в ВХЛ — «Рязань».

Хоккеист провел в составе горожан четыре игры, в которых отметился одной голевой передачей.

В обратном направлении проследовал вратарь Петр Кочетков, дебютировавший в КХЛ в прошлой выездной серии.

В «Сочи» в ближайшее время будет тренироваться голкипер Андрей Березинский 2000 года рождения. Этот сезон он начинал в молодежной команде, отыграл семь матчей и одержал две победы, сообщает пресс-служба ХК «Сочи».

Как сообщил интернет-портал «Кубань 24», в конце сентября нападающий ХК «Сочи» Вадим Хлопотов отправился в «Рязань». Из стана горожан «Сочи» вызваны вратарь Петр Кочетков и защитник Сергей Зборовский.

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