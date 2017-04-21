Нападающий ФК «Кубань» Гогниев стал послом экстремального забега

Нападающий ФК «Кубань» Спартак Гогниев в апреле стал послом экстремального забега «Стальной характер».

«Посол «Стального характера» — спортсмен, не раз доказывавший, что способен переломить ход даже самых неблагоприятных событий, отдать все силы для победы и в итоге добиться результата, — пояснил идейный вдохновитель и организатор федерального проекта «Стальной характер» Андрей Потапов. — Таков Спартак Гогниев — настоящий чемпион, футболист со стальным характером и неукротимой волей к победе».

Гогниев отметил, что, если человек обладает сильным характером, то он обязательно проявит его как в спорте, так и в обычной жизни.

«Очень рад, что подобное мероприятие (экстремальный забег) состоится в Краснодаре, это реальная возможность для всех участников проверить свой характер на прочность и доказать, что каждый из нас способен на большее, нежели он сам представляет», — цитирует спортсмена пресс-служба ФК «Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 29 апреля состоится экстремальный забег «Стальной характер». Региональный этап проекта пройдет на территории станицы Елизаветинской. Маршрут длиной в 8 км включает 20 препятствий.

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