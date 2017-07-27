Напавшим на российских туристов в Абхазии братьям предъявили обвинение

Такое решение вынесла прокуратура Гудаутского района Абхазии.

Обвинение предъявили Адгуру и Дагуру Джинджолия. Адгура Джинжолия обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей УК Республики Абхазия «Разбой, совершенный в целях завладения имуществом в особо крупном размере» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Второму фигуранту дела, кроме разбоя, предъявлено обвинение по статье УК Республики Абхазия «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов», сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Абхазия.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Абхазии 11 июля убили туриста из России. Нападение произошло на берегу моря. Нападавшие также похитили двух женщин, которых впоследствии освободили правоохранители. Прокуратура Гудаутского района Абхазии возбудила уголовное дело. МВД Абхазии объявило вознаграждение в 1 млн рублей за достоверную информацию о месте нахождения преступников. СК России возбудил уголовное дело.

В прокуратуре Абхазии 13 июля сообщили о задержании подозреваемых, но не уточнили их количество. Позднее стало известно о задержании второго подозреваемого.

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