Напечатать еще денег или забыть? США достигли потолка госдолга, он растет с катастрофической скоростью

На данный момент долг составляет 31,5 млрд долларов, меньше года назад он перевалил отметку в 31 млрд.

Госдолг США достиг потолка — Америке придется экономить и искать, где ещё занять денег и немало. До дефолта осталось всего несколько месяцев, и это — вполне вероятное событие, пишет немецкий портал WirschaftsWoche.

Госдолг есть у разных стран мира — государства привлекают заемные средства для своих нужд, а со временем отдают их. Однако в случае с США ситуация стала уже катастрофической — в последние годы госдолг увеличивался очень быстро и достиг на данный момент 31,5 млрд долларов, хотя ещё в феврале 2022 года он перевалил отметку в 31 млрд.

Теперь сумма долга такая, что администрация уже не имеет права брать новые кредиты. До лета это не критично — глава Федеральной резервной системы (выполняет функции Центробанка в США) Джанет Йеллен путем перемещения некоторых позиций в бюджете нашла временные резервы.

Фото: pixabay.com

Потолок госдолга в США не раз поднимали, что помогало избегать фатальных последствий. Зимой прошлого года Минфин США объявил о введении «чрезвычайных мер», включая приостановку выплат взносов в государственные фонды медицинского и социального страхования. Это произошло потому, что госдолг впервые превысил 31 млрд долларов. Лимит тогда спешно повысили до 31,4 млрд долларов, но на сегодня и он оказался исчерпан.

Снова повысить лимит вряд ли будет выходом, да и сделать это сейчас намного сложнее — республиканцы в Конгрессе обладают большинством, а большая часть из них против повышения потолка. Теперь нужно реально что-то делать, а не просто «растить планку».

Фото: pixabay.com

Так, Минфин США из-за достижения потолка госдолга уже объявил о прекращении инвестиций в Фонд ценных бумаг правительства. Он является частью пенсионной системы федеральных служащих, теперь взносы в социальные и пенсионные фонды приостановлены. Такая экономия стала первой вынужденной мерой.

Ранее была предложена идея выпустить платиновую монету в триллион долларов. Чисто техническое решение: выпустить монету, положить её в Резервную Систему, это и снизило бы государственный долг — но только на бумаге. Однако от этой идеи отказались. Сама Йеллен назвала дискуссию о монете «уловкой».

Еще одно решение — игнорировать потолок госдолга, ссылаясь на Конституцию. Речь о так называемой 14-ой поправке. В ней сказано, в частности, что «правомерность государственного долга Соединенных Штатов не ставится под сомнение». Правда, формально поправка к кредитному лимиту отношения не имеет, но на словах о ней говорил экс-президент США Бил Клинтон. В 90-е годы он уже грозил «проигнорировать лимит на основе 14-ой поправки».

Фото: pixabay.com

Также США могут выпустить новые государственные облигации — премиальные, с высокой процентной ставкой и низким номиналом. Это поможет снизить номинальный госдолг. Решение тоже чисто техническое, но оно требует изменений правил внутри министерства финансов. И если со стороны это выглядит красивым и простым решением, то финансисты знают — это тоже всего лишь уловка. Если такое решение будет принято, то это сразу вызовет беспокойство на финансовых рынках.

«Я считаю эту идею очень плохой», — отметил финансовый колумнист Мэтт Левин.

Он считает, что США не должны прибегать к «бухгалтерским трюкам», но и допускать банкротство государства тоже нельзя.

«Пока Байден не отдал предпочтения ни одному из них. Говорят, что юристы Белого дома пришли к выводу, что нет легальной альтернативы для повышения потолка госдолга Конгрессом США», — пишет WirschaftsWoche.

Фото: pixabay.com

Тем временем в Конгрессе США хотят привязать госдолг к ВВП страны. По мнению конгрессмена Брайана Фитцпатрика, это позволит хоть как-то контролировать безудержный рост госдолга. Иными словами, чтобы брать новые кредиты, то придется увеличивать и экономику страны. В 2022 году госдолг был на четверть больше американской экономики, причем, без учета займов региональных властей, пенсионных фондов, компаний и населения. В 2008 году госдолг составлял 40% ВВП.

Эксперты считают, что таким образом США просто хотят хитро скрыть свой госдолг, но он никуда не денется.

Эксперты также призывают избавиться от законодательного ограничения госдолга. По словам научного сотрудника Экономического института Леви при Бард-колледже Эрика Тимойна, лимит госдолга — это архаичный инструмент, который не служит никакой цели и должен быть устранён. Другими словами: зачем нам ограничения, можно и дальше занимать.

Фото: pixabay.com

Глава американского минфина Джанет Йеллен заявляла ранее, что невозможность правительства платить по своим обязательствам приведет к рецессии в американской экономике и может спровоцировать глобальный финансовый кризис. Случиться это или нет — покажет время, в любом случае весь мир ждет продолжение увлекательного сериала о том, как же будут выкручиваться США.

Ранее «Блокнот» рассказал о том, что реальная война развеяла миф о непобедимости немецких танков «Леопард». Танк везде был первым в мировых рейтингах, но это лишь теоретические оценки, а реальные возможности можно увидеть лишь в боевых действиях. У «Леопардов» такой практики особо и нет.