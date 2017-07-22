Направлявшийся в Сочи самолет экстренно сел из-за столкновения с птицами

Пассажирский лайнер Ан-148 по дороге из Пензы в Сочи в ночь на 22 июля столкнулся со стаей птиц и повредил двигатель.

Командир пассажирского Ан-148 сообщил о столкновении во время набора высоты. Судно направили на запасной аэродром в Саратове для выполнения вынужденной посадки.

Почти 80 пассажиров эвакуировали. Во время осмотра в двигателе обнаружили следы столкновения с птицами, были выведены из строя лопатки вентилятора.

Пассажиры самолета провели некоторое время в аэропорту Саратова и продолжили полет на курорт на резервном борте, сообщает «Интерфакс».

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