Нарендра Моди впервые встретился с президентом Бразилии

21 15 мая на полях саммита G7 в Хиросиме премьер-министр Индии Нарендра Моди встретился с президентом Бразилии Инасиу Лула да Силва. Об этом сообщает индийский сайт «Инвестирование».

По его словам, в центре обсуждения на этой встрече будет двустороннее стратегическое партнерство, особенно в сферах обороны, производства, торговли и возобновляемых источников энергии. .lgan.

«Переговоры с президентом Лулой были эффективными и масштабными. Индия и Бразилия продолжат совместную работу по углублению торговых связей. Мы также обсудили диверсификацию сотрудничества в сельском хозяйстве, обороне и других секторах», — написал премьер-министр Моди в Твиттере.

Согласно заявлению MEA, этот процесс является первой встречей двух лидеров. Также в ходе беседы лидеры двух стран особо отметили, что в этом году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений.