NASA запустило зонд для исследования Солнца

Автоматическая станция Parker Solar Probe приблизится к звезде на расстояние около 6 млн км.

Запуск состоялся 12 августа. Аппарат отправился в космическое путешествие с помощью тяжелой ракеты-носителя Delta IV, стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал. Миссия станции рассчитана на восемь лет.

Ученые рассчитывают, что зонд, оснащенный научными приборами, предоставит им новые данные о процессах в солнечной атмосфере, имеющих важное значение для жизни на Земле. В конце своей миссии он приблизится к единственной звезде Солнечной системы на расстояние около 6 млн километров. Проект оценивается в 1,5 млрд долларов, сообщает ТАСС.

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