Население Сочи к 2030 году составит около 630 тыс. человек

По прогнозам, оно увеличится более чем на 100 тыс. человек.

Данные озвучила замдиректора департамента экономики и стратегического развития администрации города Лейла Гандалоева.

«Ежегодно у нас рождается около 6-7 тыс. детей, но основной прирост — от миграции. Зная это, мы можем определять объемы медицинской помощи, необходимой нам в будущем, правильно планировать количество потребления коммунальных услуг, дорожный поток, маршрутную сеть, строительство социальных учреждений — школ, садиков», — сказала Гандалоева.

По официальным данным, в Сочи живут 520 тыс. человек, 310 тыс. из них — трудоспособные люди от 18 до 60 лет, большинство официально работают. Уровень безработицы — самый низкий по стране. По прогнозам департамента экономики, в 2019 году уровень безработицы останется на том же уровне и составит не более 0,3%. Объем инвестиций в город — 55 млрд рублей.

Как отметила Гандалоева, санаторно-курортный комплекс Сочи — драйвер экономики. Предполагается, что в следующем году курорт посетят около 6 млн туристов, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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