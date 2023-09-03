«Наша зависимость от России в плане безопасности была стратегической ошибкой» – Пашинян

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Россию в невыполнении своих обязательств по обеспечению безопасности народа Карабаха. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Согласно соглашениям, заключенным между Арменией, Азербайджаном и Россией после окончания боевых действий в 2020 году, российские миротворческие силы должны контролировать Лочинский коридор. Но, по мнению Пашиняна, этого не происходит.

«Почему? Возможны две причины: либо Россия не может, либо не хочет сохранять контроль над «Соколиным коридором». И то, и другое для нас проблематично”, – сказал он.

По словам Пашиняна, Россия обвиняет западные страны в том, что они поощряют правительство Армении “принять меры, направленные на вытеснение России” из региона. , но на самом деле “сама Россия” уходит из региона».

Премьер-министр Армении выдвинул идею, что «однажды мы проснемся и увидим, что России здесь нет». Он также назвал стратегической ошибкой зависимость страны от России в сфере безопасности. Однако сегодня, в ситуации, когда Россия сама нуждается в оружии и боеприпасах, очевидно, что Россия не сможет обеспечить потребности безопасности Армении, даже если захочет. То есть этот пример показывает, что зависимость только от одного места в сфере безопасности сама по себе является стратегической ошибкой”, – сказал Пашинян.