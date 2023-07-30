Наши Вооруженные Силы защищают наших граждан и земли – Медведев

Заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев: «Наши Вооруженные Силы защищают граждан России и нашу землю, отражая контратаку коллективного врага.

Но кроме того, они тоже препятствуют мировому конфликту.Ведь если нападение украинцев при поддержке НАТО будет успешным и они оккупируют часть нашей земли мы будем вынуждены применить ядерное оружие согласно указу Президента России от 02.06 .2012.

Другого пути нет. Поэтому наши враги должны благословить наших воинов, чтобы мировой ядерный пожар не разгорелся.”