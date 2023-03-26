Насколько защищен кортеж Путина?

Кортеж президента России Владимира Путина сопровождает зенитно-ракетный комплекс «Пансир» (используется как средство ПВО). Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на российского политолога Станислава Белковского.

По словам политика, система ПВО в Москве защищает автомобиль, в котором сидит президент России, от возможной атаки беспилотников.

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“Президент России уже движется кортежем в сопровождении ЗРК “Пансир”. Эта система предотвратит возможную атаку беспилотников на кортеж», — говорит Белковский.

Он рассказал, что путинский кортеж состоит из двух автомобилей Aurus (автомобиль, специально разработанный для поездки президента России).

“Путин ездит на двух Аурусах, так что неизвестно на какой машине он ездит. Но это обычная практика для глав государств. «Его будут сопровождать два танка, и он будет двигаться по городу шествием под контролем Пансира», — сказал он.