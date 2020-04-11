Наследный принц Кувейта принял присягу

Наследный принц Кувейта Шейх Машал аль-Ахмад ас-Сабах в понедельник привел к присяге новое правительство, сформированное премьер-министром шейхом Ахмадом Навафом аль-Ахмадом ас-Сабахом, сообщило кувейтское информационное агентство KUNA.

На церемонии приведения к присяге корона Новые министры князя обратились к членам своего кабинета.

“Перед вами принципиальные вопросы и многие проблемы, имеющие для нас большое значение. Закон распространяется в равной мере на всех, на Родину и на граждан <…> Чтобы обеспечить безопасность, покончить с коррупцией и кумовством, вы должны быть командой, сотрудничать и поддерживать друг друга», — сказал шейх Машаль.

В Кувейте было сформировано новое правительство под руководством шейха Ахмед Наваф аль-Ахмад ас-Сабах. В седьмой раз за три года.

Премьер-министр Кувейта Ахмад Наваф аль-Ахмад ас-Сабах подал в отставку вместе с предыдущим правительством 23 января, всего через три месяца после вступления в должность. Через несколько дней кронпринц принял его отставку, но поручил премьер-министру и правительству выполнять свои обязанности, пока не будет сформирован новый кабинет.