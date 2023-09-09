Наследный принц Саудовской Аравии посетит Индию

Наследный принц Саудовской Аравии посещает Индию Министр Саудовской Аравии, наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд 9-11 сентября посетит Индию и примет участие в саммите G20 в Нью-Дели.

Об этом сообщается на сайте МИД Индии. говорится в сообщении.

Отмечается, что визит будет осуществлен по приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди. Наследный принц Саудовской Аравии ранее совершал государственный визит в Индию в феврале 2019 года, и это будет его второй государственный визит в страну.

Встреча наследного принца Саудовской Аравии с президентом Индии Драупади Мурму запланирован на 11 сентября.

p>

Стороны обсудят все аспекты двусторонних отношений, включая политические, оборонные, торгово-экономические, культурные, а также региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Напомним, 2022-23 финансовый год – в финансовом году объем торговли между двумя странами достиг рекордного уровня – 52,75 миллиарда долларов. Индия – второй по величине торговый партнер Саудовской Аравии, а Саудовская Аравия — четвертый по величине торговый партнер Индии.