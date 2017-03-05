Наставник ФК «Кубань» Калешин рассказал о подготовке к матчу против «Химок»

Игроки «Кубани» продолжают подготовку к рестарту первенства России среди клубов Футбольной национальной лиги. Наставник «желто-зеленых» Евгений Калешин рассказал о работе подопечных накануне матча против «Химок».

Подмосковную команду «Кубань» примет на домашней арене 8 марта. Заключительный этап подготовки проходит в Крымске.

«Весь клуб и футболисты в ожидании рестарта сезона. Позади продолжительный период, который всегда дается игрокам не очень просто. Они долгое время находились в отрыве от семьи, близких. Я думаю, мы смогли качественно подготовиться, и надеюсь, болельщики увидят это 8 марта», — сказал Калешин.

По его словам, тренерскому штабу еще предстоит определиться с составом на матч против «Химок», какие-то позиции вызывают сомнения.

«Вся команда с воодушевлением восприняла приезд травмированных ребят в расположение коллектива. Отсутствует только Максим Житнев, которому в понедельник предстоит провести диагностику. Тем не менее, все ребята восьмого числа будут находиться в расположении команды, и это, несомненно, положительный момент для коллектива», — цитирует Калешина пресс-служба клуба.

Источник