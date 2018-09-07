Наставника ФК «Краснодар-2» назвали лучшим тренером ФНЛ в августе

07 сентября в 16:24
Александра Нагорного отметили представители лиги.
После двух ничей на старте краснодарцы выдали победную серию из пяти матчей, четыре из которых пришлись на август.
При этом три из них — в гостях. Среди побежденных есть даже участник переходных матчей прошлого сезона, «Тамбов». Также в августе «Краснодар-2» обыграл в гостях «Тюмень» с «Лучом», а дома — «Чертаново».
Завершила месяц команда Нагорного ничьей с еще одним лидером — «Томью».
«Дебютант лиги и одновременно самая молодая команда за всю ее историю стала настоящим открытием летней части первенства», — отметили в пресс-службе Олимп — ФНЛ.
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