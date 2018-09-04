«Натали Турс» исключили из федерального реестра туроператоров

Клиенты компании получат страховую выплату, размер которой определят через месяц.

Сейчас заявления от пострадавших туристов на выплату страховки начал принимать «Ингосстрах», в котором была застрахована гражданская ответственность «Натали Турс», представленного на рынке четырьмя компаниями, а именно: ООО «Панорама Тур», ООО «Агентство путешествий «Натали»», ООО «Туроператор «Натали Турс»», ООО «Центр туризма «Согласие»». При этом из реестра были исключены только первые три юрлица.

Размер финансового обеспечения, определенный в договорах страхования гражданской ответственности трех компаний, — 100,5 млн рублей.

Размер выплаты каждому клиенту «Натали Турс» определят через 30 дней, когда будет сформирован реестр требований для расчета пропорции, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 4 июля гендиректор компании Владимир Воробьев заявил, что фирма пока не может отправлять туристов за рубеж: из-за негативной информации компания не может последние несколько дней осуществлять обязательства перед партнерами, и они веерно отключают «Натали Турс» от обслуживания.

С 4 июля туристическая компания отменила все поездки по 30 сентября 2018 года включительно. Туроператор «Натали Турс» начал выплату компенсаций за отмененные туры. Туроператор задолжал клиентам 15 млн долларов.

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