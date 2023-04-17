НАТО меняет свою оборонную стратегию

Бывший член альянса, если он «разрешили» странам временно оккупировать свои территории, такую ​​ситуацию больше нельзя терпеть, решили изменить.

Газета отмечает, что ранее стратегия НАТО заключалась в сдерживании потенциального противника угрозами «возмездия». Альянс также предупредил, что существует вероятность оккупации территорий государств-членов до тех пор, пока на помощь не придут силы союзников — на практике это также означает увеличение численности войск на восточной границе альянса. Также в рамках новой стратегии НАТО большая часть сил альянса перейдет под непосредственное управление командующего силами США в Европе американского генерала Кристофера Каволи. По словам источника NYT, теперь государства-члены альянса впервые со времен холодной войны четко знают, что делать НАТО в случае войны.