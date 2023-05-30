НАТО направит дополнительные войска в Косово

НАТО направляет в Косово дополнительный многонациональный батальон для поддержки КФОР (миротворческих сил НАТО в Косово), базирующихся в республике. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении командования союзных сил блока в Неаполе.

Решение об отправке дополнительных военных сил в балканскую страну связано с недавними беспорядками и ранением 30 истребителей миссии НАТО, согласно принятому заявлению.

Принимаются меры для переброски оперативных резервных сил на Западные Балканы в течение 7 дней для поддержки КФОР в случае необходимости.

Командующий объединенными силами НАТО в Неаполе адмирал Стюарт Мюнш призвал все стороны воздерживаться от действий, подрывающих стабильность в Косово.

30 солдат КФОР получили ранения в ходе столкновений на севере Косово в понедельник.