НАТО отправляет самолеты в Литву для наблюдения за Россией

Север Атлантический Альянс Россия отправит в Литву два самолета радиолокационного обнаружения и управления дальнего действия (ДРЛОиУ) для наблюдения за военной деятельностью. Об этом говорится в сообщении, распространенном НАТО.

Ожидается, что самолет прибудет в Шауляйский район в ближайшие дни.

Представитель Альянса Дилан Уайт заявил, что напряженность в Балтийском регионе возросла после нападения России на Украину.

«АВАКС может обнаруживать другие самолеты и ракеты на расстоянии сотен километров», — сказал Уайт.

Самолеты НАТО перебрасываются в Литву с немецкой авиабазы ​​в Гайленкирхене. Всего в Литву прибудут 150 военнослужащих, которые пробудут в стране как минимум несколько недель.

С начала конфликта на Украине в феврале 2022 года самолеты системы АВАКС совершили сотни полетов над Восточной Европой для наблюдения за российскими истребителями. Кроме того, альянс увеличил свою авиационную мощь на восточном фланге. В регионе было переброшено много истребителей, самолетов-разведчиков и наблюдателей, а также самолетов-заправщиков.