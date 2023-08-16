НАТО: Позиция Альянса по территориальной целостности Украины не изменилась

НАТО заявило, что поддерживает территориальную целостность Украины и позиция альянса в этом отношении не изменилась.

Высокопоставленный представитель организации «Анадолу» (АА) в беседе со своим корреспондентом Стиан прокомментировал слова Йенссена о том, что «Украина может стать членом НАТО в обмен на передачу части себя». Мы полностью поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины, которые лидеры НАТО подтвердили на саммите в Вильнюсе в июле», — сказал он.

Официальный представитель НАТО добавил, что «как долго альянс будет продолжать поддерживать Украину независимо от ее требования. Мы полны решимости добиться справедливого и прочного мира. Украина будет решать, когда и при каких условиях будет достигнут мир”.