НАТО призывает к деэскалации ситуации в Косово

НАТО призывает к деэскалации напряженности в Косово, которая была напряженной в течение последних нескольких дней из-за создания полицейских контрольно-пропускных пунктов в преимущественно сербских районах Звекан и Зубин-Поток. /p>

«Мы призываем косовские институты к немедленной деэскалации, а стороны к урегулированию ситуации путем диалога», — сказал Лунгеску.

Лунгеску заявил, что миротворческий контингент НАТО в Косово в высшей степени подготовлен для обеспечения безопасность.

“Наша первоочередная задача — обеспечить безопасную обстановку в соответствии с мандатами, данными Советом Безопасности ООН”, — говорится в заявлении. , Звекан и Зубин Поток после установления полицейских контрольно-пропускных пунктов.

p>

Вспыхнули столкновения между косовскими сербами и силовиками.

Косовская полиция сообщила, что 23 апреля лидеры муниципалитетов, победивших на местных выборах, назначили силы безопасности для охраны зданий государственных учреждений.