НАТО раскритиковало Путина за его опасную и безответственную ядерную риторику — Reuters

Через день после того, как Владимир Путин объявил о своем намерении разместить российское тактическое ядерное оружие в Беларуси, представитель НАТО назвал эту риторику опасной и безответственной.

” Аргумент России о применении НАТО ядерного оружия имеет недостатки. Союзники по НАТО действуют в полном соответствии со своими международными обязательствами. Россия последовательно нарушала свои обязательства по контролю над вооружениями, совсем недавно Новый СНВ (https://t.me/burchakostida/29771) приостановил свое участие в договоре», — Reuters цитирует представителя НАТО.

«НАТО бдительно и внимательно следит за ситуацией. В ядерной политике России Никаких изменений, которые заставили бы нас изменить нашу позицию, мы не заметили», — добавил он.