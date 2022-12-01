Нажали на газ: программа газификации в России стала бессрочной

У россиян появился реальный шанс, наконец, получить газ в своих домах.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому программа социальной газификации отныне становится бессрочной. Как стало известно, действие программы также распространено на медицинские и образовательные организации.

По заявлению пресс-службы правительства, что речь идет о школах и детсадах, больницах и поликлиниках, расположенных в газифицированных населенных пунктах. Отныне им больше не придется платить за строительство газопровода до границ земельных участков и за само подключение здания к газораспределительным сетям.

В правительстве указали, что этим же постановлением продлевается программа социальной газификации, в рамках которой бесплатно догазифицируются домовладения граждан. В пресс-службе отметили, что программа будет действовать бессрочно, что даст возможность еще большему количеству людей провести газ до участков, где располагаются их дома».

Программа газификации в России стала бессрочной

В минувшем октябре глава государства Владимир Путин поручил региональным властям предоставить нуждающимся гражданам субсидию на покупку газового оборудования и проведения соответствующих работ внутри участков. Кроме того, правительству было поручено продлить программу социальной газификации после 2022 года.

Путин также поручил «Газпрому» обеспечить «поэтапное завершение газификации к 2030 году» без привлечения средств граждан. Целевым уровнем полной технически возможной газификации сетевым газом является 83%. Согласно официальным данным, по итогам 2020 года уровень газификации в стране достиг 71,4%.

При этом обязательства «Газпрома» в рамках программы развития газоснабжения и газификации регионов РФ только на текущую пятилетку превысили 526 млрд рублей. Еще 480 млрд рублей за два года потребуется на догазификацию в уже газифицированных населенных пунктах, а также 259 млрд руб. – на финансирование пресловутой «последней мили», которая отныне также покрывается за счет «Газпрома».

Проблема газификации не выходит из повестки. Например, два года назад забайкальский блогер Алексей Закружный (Леха Кочегар) вместе с единомышленниками принес в приемную президента РФ в Чите связку валежника и кусок угля. Они попросили передать Владимиру Путину письмо с жалобой на грязный воздух и медленную газификацию города.

«Может, сжалятся над нами и проведут голубое топливо. Принесли уголь и валежник, который нам разрешили собирать», — пояснил блогер.

В обращении к главе государства отмечалось, что россияне «живут в Средневековье».

Горожане уверены, что газификация не только упростит жизнь забайкальцев, но также улучшит экологическую ситуацию. Сейчас Читу периодически накрывает смогом от печного отопления и частных кочегарок.