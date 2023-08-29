Назначен Министр юстиции Республики Каракалпакстан

На эту должность был назначен Эльмурад Турсунов Эргашович.

Эльмурод Турсунов родился в 1983 году в Ходжалинском районе Республики Каракалпакстан. В 2006 году окончил Каракалпакский государственный университет, юрист.

В 2006-2007 годах начал трудовую деятельность архивариусом Нукусской городской государственной нотариальной конторы №1 Республики Каракалпакстан. В 2007-2022 годах работал на различных ответственных должностях в Министерстве юстиции Республики Каракалпакстан.

С 2022 года по настоящее время работал первым заместителем министра юстиции Республики Каракалпакстан.

Коллектив Минюста поздравляет Турсунова Эльмурада Эргашовича с этим ответственным назначением . Желает больших успехов в своих будущих начинаниях!