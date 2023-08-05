Назначен руководитель Института макроэкономических и территориальных исследований

Умид Обидхо' Джаев назначен директором Института макроэкономических и региональных исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан. Об этом сообщил пресс-секретарь Премьер-министра Республики Узбекистан.

До своего назначения Умид Обидходжаев с мая 2021 года работал директором Института прогнозирования и макроэкономических исследований.

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Он работал ведущим специалистом отдела внешних связей и связей с общественностью Госкомимущества Республики Узбекистан, научным сотрудником по инфраструктурным инвестициям в Институте Азиатского банка развития в Японии, научным сотрудником специалист по экономике Университета Кейо в Японии.

В 2019 году временно занимал должность начальника Группы анализа инфраструктурных проектов в Министерстве экономики и промышленности Республики Узбекистан, а до назначения работал заместителем директора Центра экономических исследований и реформ Администрации Президента Республики Узбекистан.