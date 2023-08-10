Назначены два заместителя акима Бухарской области

Строительство Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Джалал Арашов освобожден от занимаемой должности и назначен заместителем хокима Бухарской области по вопросам строительства, связи, коммунального хозяйства, экологии и озеленения.

Батиржон Шахриёров назначен заместителем хокима Бухарской области по вопросам туризма, культуры, культурного наследия и массовых коммуникаций. С апреля 2022 года работал заместителем министра туризма и культурного наследия по массовым мероприятиям и вопросам культурного наследия и был освобожден от этой должности в январе 2023 года.