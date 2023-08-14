Назначены председатели военного суда и некоторых областных судов

О Указом Президента Республики Узбекистан: Эшанкулова Садриддина Бавабековича – на должность председателя Военного суда Республики Узбекистан на период его судебных полномочий;

➖Ахмедов Абдухалим Абдураимович – на должность председателя административного суда Бухарской области на срок полномочий судьи; на должность председателя административного суда области;

➖Давлатова Галибжона Саитжоновича – на должность председателя административного суда Кашкадарьинской области на период его полномочий;

➖Абдурахманов Алишер Абдурашидович – заместитель председателя Ферганского областного суда – председатель судебной комиссии по экономическим вопросам назначен сроком на пять лет.

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