Назначены председатели военного суда и некоторых областных судов

О Указом Президента Республики Узбекистан: Эшанкулова Садриддина Бавабековича – на должность председателя Военного суда Республики Узбекистан на период его судебных полномочий;
➖Ахмедов Абдухалим Абдураимович – на должность председателя административного суда Бухарской области на срок полномочий судьи; на должность председателя административного суда области;
➖Давлатова Галибжона Саитжоновича – на должность председателя административного суда Кашкадарьинской области на период его полномочий;
➖Абдурахманов Алишер Абдурашидович – заместитель председателя Ферганского областного суда – председатель судебной комиссии по экономическим вопросам назначен сроком на пять лет.
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