Назначила ли Гана дату военной интервенции в Нигере?

Возможность военной интервенции в Нигере обсуждалась в рамках прошедшего в Гане саммита ЭКОВАС, сообщает французское издание RFI. На закрытом заседании также обсуждалось распределение резервных сил между государствами-членами.

По словам высокопоставленного представителя ЭКОВАС, «все готово к началу интервенции» и возможная дата вторжения — второй день встреча будет обсуждаться. По словам начальника штаба Ганы Сета Амоамы, решение о военной операции ЭКОВАС уже принято: для этого будет создана «стабилизационная миссия», которая будет реализована в кратчайшие сроки.