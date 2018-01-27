Названа предварительная причина пожара в ТРЦ «Галерея Краснодар»

Площадь возгорания составила 80 кв. м. На месте происшествия работали восемь пожарных расчетов.

«По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки», — сообщили интернет-порталу «Кубань24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», возгорание в ТРЦ «Галерея Краснодар» произошло 27 января около 12:40. Посетителей и персонал торгового центра эвакуировали.

Фоторепортаж с места происшествия смотрите здесь.

Вернуться на ленту

Источник