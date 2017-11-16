Название моста через Керченский пролив выберут с помощью голосования

Онлайн-голосование стартовало 16 ноября.

Желающие проголосовать должны пройти авторизацию на сайте через социальные сети. Свой голос можно подтвердить и через электронную почту, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в инфоцентре «Крымский мост».

Гражданам предложили пять вариантов названия моста: Крымский, Керченский, Тузлинский, Мост Дружбы или Мост Воссоединения. Их определил Минтранс России после изучения общественного мнения на Крымском и Таманском полуостровах.

«Когда шла подготовка к голосованию, мнение местных жителей учитывали в первую очередь. Было важно узнать, как в Крыму и на Кубани уже называют мост, какие названия нравятся, какие прижились за время строительства. Мы увидели большой интерес к этой теме. Было много дискуссий и в СМИ. Мнения разделились. Мы собрали самые популярные варианты, народные названия, которые и вынесли на голосование», — говорится в сообщении организаторов.

Кроме пяти предложенных вариантов, предусмотрена графа «свой вариант». Голосование будет длиться в течение месяца. Официальное имя моста появится на топографических картах и дорожных информационных указателях.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вопрос о названии моста в Крым был задан на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в 2016 году. В ответ на вопрос глава государства предложил узнать мнение людей и провести опрос.

Проект моста через Керченский пролив получил положительное заключение Главгосэкспертизы 18 февраля 2016 года. Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской заявил, что при строительстве моста приняли максимально возможные меры, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду. В Росавтодоре сообщили, что строительство подъезда к мосту в Крым идет с опережением.

Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Астахов 25 октября заявил, что готовность моста в Крым превысила 50%.

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