Названы самые популярные профессии у работающих пенсионеров

По данным НИУ «Высшая школа экономики», чаще всего пенсионеры наводят чистоту, проверяют билеты или следят за порядком.

Социологи выяснили, какие профессии сейчас наиболее популярны среди российских работающих пенсионеров. Около 40% жителей страны продолжают трудиться даже после выхода на заслуженный отдых. Больше половины — остаются на прежних местах, сохраняя текущую заработную плату.

Сферы, где нейтрально относятся к возрасту работников: образование, здравоохранение и ЖКХ. Те же, кто решил поменять свою деятельность, как правило, уходят на менее оплачиваемые должности. К примеру, мужчины становятся сторожами, дворниками. Женщины — билетными контролерами, продавцами, уборщицами и консьержками. Сейчас в России более 37 млн пенсионеров.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 2019 года начнется повышение пенсионного возраста с переходным периодом. Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что изменения не затронут нынешних пенсионеров. Кабмин предлагает поэтапно повышать пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 16 июня подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об изменениях в пенсионной системе.

По словам главы Министерства труда РФ Максима Топилина, к концу 2018 года ежемесячная средняя пенсия составит 14 тыс. 414 рублей. Первый вице-премьер РФ Антон Силуанов рассказал о необходимости достижения уровня пенсий до 2024 года и выходе на уровень около 20 тыс. рублей. Минтруд РФ пообещал максимальную страховую пенсию до 34 тыс. рублей.

По прогнозам Минздрава РФ, к 2030 году средняя продолжительность жизни в России достигнет 80,1 года. По прогнозам Минфина РФ, изменение пенсионного возраста даст прирост собственных доходов Пенсионного фонда на 5,9% в 2019 году.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что глава государства знает о реакции общества на предполагаемые изменения в пенсионном законодательстве. В России власти 61 региона выразили положительные мнения о законопроекте.

На Кубани депутаты поддержали законопроект о повышении пенсионного возраста. Правительство поручило повысить пенсии в два раза выше инфляции. Эксперты предложили заменить балльную пенсионную формулу на стажево-заработковую.

В Госдуме 21 августа пройдут большие парламентские слушания по пенсионному законопроекту.

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