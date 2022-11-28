«Не до ананасов, молока бы купить»: россияне начали массово экономить на еде

В период кризиса люди стали покупать только самое необходимое

Почти четверть россиян начали больше экономить на еде с марта этого года. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного в рамках спецпроекта с РИА Новости.

По данным социологов, в числе 24% тех, кто стал больше экономить на еде, 26% – люди от 18 до 24 лет и 22% – от 35 до 44 лет. Кроме того, еще 11% скорее согласны с тем, что стали больше экономить.

Еще почти треть респондентов согласны с тем, что стали в этом году больше экономить на парикмахерских, косметике, салонах красоты. Среди них 40% женщин и 24% мужчин.

Как указал директор «ВЦИОМ-консалтинга» Алексей Верижников, сберегательное поведение входит в число традиционных моделей поведения, которые присущи так называемым «периодам турбулентности». По его оценкам, оно включает не только экономию на каких-то продуктах и услугах, но и поведение «умного покупателя».

Россияне начали экономить на продуктах

Верижников, которого цитирует РИА Новости, отметил, что «умный покупатель» во время периода неопределенности стремится получать сопоставимую ценность за несколько меньшие деньги.

Экономист Артем Ермолаев заявил «Блокноту», что сберегательное поведение – адекватный тренд в период нестабильности.

«Люди отказываются от вещей и продуктов, без которых вполне могут прожить. Например, если человек раньше регулярно покупал консервированные ананасы, то сейчас наверняка бросил это делать. Без этого продукта вообще можно прожить. Сейчас вообще не до ананасов, молока бы купить», – пояснил Ермолаев.

Ранее аналитики назвали долю россиян, которые сегодня вообще не имеют сбережений. Согласно результатам недавнего опроса ВЦИОМ, деньги не откладывают почти 40 процентов граждан.

Социологи выяснили, что свободные деньги после всех расходов в течение месяца остаются у 60 процентов россиян. Причем основной вектор распоряжения такими финансами — хранение в наличных рублях (так поступают 22 процента опрошенных). Стратегия «трачу и ничего не откладываю» в большей степени характерна для женщин, а стратегия «трачу, а потом откладываю» все же куда более популярна у мужчин.

ВЦИОМ также узнал, что почти каждый пятый предпочитает класть свободные средства на счет в банке. При этом более современные способы, например, вложение в собственный бизнес, приобретение ценных бумаг, покупка иностранной валюты, взносы в НПФ не востребованы у населения.

Сегодня люди стараются покупать только самое необходимое

Представители ВЦИОМ указали, что по сравнению с 2012 годом люди стали значительно реже хранить деньги дома и чаще прибегать к срочным вкладам в банке. При этом услугами банков сейчас пользуются 92% россиян.

По оценкам экономического аналитика Денис Ефремова, на фоне падения реальных доходов населения все меньшее число россиян способны откладывать что-либо на черный день. «Полагаю, что число тех, кто сегодня имеет сбережения, будет сокращаться. Не секрет, что многие вынуждены залезть в заначку и жить сейчас на то, что накопили ранее», – пояснил «Блокноту» эксперт.

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