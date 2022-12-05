Не доставайся же ты никому: спорам и сделкам по Запорожской АЭС можно положить конец, не передавая ее Киеву или МАГАТЭ

Главное для России, чтобы этой зимой станция не снабжала электроэнергией Украину.

В последние дни резко активизировались разговоры о возможности сдачи Киеву Запорожской АЭС. Информацию о том, что имеются некие конкретные договоренности по этому поводу, распространил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он объяснил все якобы необходимостью обеспечить безопасность станции. Однако, на самом деле, этого можно добиться, не сдав станцию под контроль Украины или МАГАТЭ. Иначе мы рискуем пустить на ветер эффект от сотен ракет, потраченных на обстрел энергетической инфраструктуры врага.

Прежде всего, о том, почему ситуация с ЗАЭС так принципиально важна для Украины и ее союзников: без этой станции зиму в нормальном режиме страна не пройдет. А вот со станцией – вполне. И если Киев получит контроль над АЭС, все наши ракетные обстрелы станут, в стратегическом смысле, пустой тратой ресурса.

Не случайно гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью газете La Repubblica поспешил рассказать, что вывод российских войск с территории Запорожской АЭС обязательно должен стать частью общего соглашения по станции.

Запорожская АЭС.

Косвенно, подобное заявление можно считать ответом на то, что Россия предложила Украине прекратить попытки обстрела и диверсий на Запорожской АЭС и найти компромисс по безопасности на территории атомной станции. Слова главы «Росатома» Алексея Лихачева, предложившего киевским властям отказаться от попыток захватить АЭС в ответ на отказ России размещать там наступательные вооружения, были проигнорированы и Киевом, и МАГАТЭ.

По сути, Гросси выразил их позицию о необходимости искать «иное решение относительно обеспечения безопасности станции». Иное – то есть, выгодное Зеленскому и его союзникам, и не выгодное России. И вот на днях версию о том, что российские военные уже собираются покинуть АЭС, выдвинул президент украинского «Энергоатома» Петр Котин. Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступил с опровержением, посоветовав не искать признаков там, «где их нет и быть не может».

Но прошло всего несколько дней, и 5 декабря Дмитрий Песков существенно скорректировал тональность своего высказывания, и заявил:

«Единственное, что могу сказать: мы продолжаем наши контакты с МАГАТЭ и будем продолжать их дальше. Самое главное – это прекратить чреватые огромной опасностью обстрелы украинскими вооруженными силами территории АЭС».

Увы, такая формулировка вполне может предполагать «договорняк» и сдачу ЗАЭС. Да, политолог-американист Дмитрий Евстафьев, убежден, что слова Гросси – «глупая выходка главы МАГАТЭ, направленная в первую очередь на раскачивание России изнутри». Но, к сожалению, события последних месяцев (передислокации из Харьковской области и Херсона, выдача нацистов без проведения суда над ними) показывают: в России есть силы, готовые пожертвовать очень многим ради своих коммерческих интересов. И если они смогли открыть ворота в Крым, то уж передача ЗАЭС точно может быть ими проведена.

Рафаэль Гросси.

Да, с одной стороны, Россия, вроде бы, не думает уходить со станции. Недавно на АЭС был назначен новый директор. Им стал бывший главный инженер станции Юрий Черничук. Все объекты станции переданы в собственность специально созданного по указу президента ФГУП «Запорожская АЭС». На станции остались работать только те сотрудники, которые подписали контракты с «Росатомом». Но логика в рамках СВО срабатывает не всегда.

Скажем, С 23 по 27 сентября мы провели референдум о присоединении новых регионов к России. Отпраздновали наше единство. А 1 октября сдали врагу один из наших городов – Красный Лиман. Спустя же менее чем полтора месяца оставили ВСУ и единственный областной центр, перешедший под контроль России. И теперь руководство страны принципиально старается не замечать того, как на территории России чужие вооруженные силы арестовывают, пытают и убивают граждан, находящихся под защитой законов РФ. Соответственно, все эти назначения и записи в трудовой не говорят ровным счетом ничего.

Как пишут «Два майора», обсуждение ситуации вокруг ЗАЭС в интернете вызывает тревогу у населения нашей страны, «что объясняется историей с правобережной частью Херсонской области. В случае с Херсоном политический популизм обогнал военную целесообразность».

ВСУ регулярно пытаются захватить ЗАЭС с помощью десанта.

В случае с ЗАЭС ситуация с военной точки зрения обратная: нахождение на берегу водохранилища, внятные рубежи обороны, ограниченные возможности противника по десантированию на станцию. Кроме того, группировка ВС России на направлении кратно увеличена.

«В то же время, политические деятели решили показать свою «эффективность» Верховному и ведут откровенно унизительные переговоры с явно прозападными организациями, а через них – по факту с Украиной», – считают аналитики канала.

Сейчас гендиректор МАГАТЭ Рафаель Гросси надеется на встречу с Зеленским и Путиным, планируя добиться соглашения о создании некоей демилитаризованной зоны вокруг АЭС. Что в любом случае в глазах МАГАТЭ стало бы лишь временным решением. Поскольку эта организация по-прежнему продолжает считать Запорожскую АЭС принадлежащей Украине. Поэтому, если после демилитаризации территории станцию «вдруг» захватят ВСУ, подобный сценарий Гросси не расстроит. И также активно добиваться выхода украинских войск он не станет. Так что, все понимают: никакой «нейтральный контроль» со стороны МАГАТЭ на протяжении сколько-нибудь продолжительного времени попросту невозможен.

В таком случае украинские военные получат важный плацдарм на левом берегу Днепра непосредственно рядом с контролируемым российской армией городом Энергодаром, чем значительно улучшили бы свое оперативное положение в данном регионе. Фактически это означало бы и сдачу Энергодара тоже.

Вообще, стоит вспомнить, что после длительного перерыва АЭС была подключена к украинской энергосистеме только 17 сентября. Официально – для того, чтобы питать систему охлаждения станции, все реакторы которой остановлены. При этом важно не забывать: Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности станция в Европе. Энергодар обеспечивает около 40% выработки электроэнергии на всех АЭС Украины и порядка 20% энергобаланса страны. Без ЗАЭС Украине пройти отопительный сезон невозможно, о чем заявляло «Укрэнерго».

Директор Института политических исследований Сергей Марков рассказывает, что существует три варианта демилитаризации станции: «один российский и два американских. Собственно говоря, американские варианты и реализуются МАГАТЭ, которое находится под полным контролем Соединенных Штатов». Но, по сути, все три варианта, включая русский, предполагают на сегодня передачу электроэнергии на Украину!

Директор Института политических исследований Сергей Марков .

Но насколько нелепо будет смотреться ситуация, когда Россия сначала разрушает энергетическую инфраструктуру противника, а потом – помогает ее эффективной работе. На сегодня для нас принципиально важно не то, чтобы мы могли использовать мощности ЗАЭС, а то – чтобы они стали недоступны Украине. Иначе все эти сотни дорогостоящих ракет, выпущенных в трансформаторы и подстанции – будут напрасными. Потерянные ресурсы Киев компенсирует за счет Запорожской АЭС.

Соответственно, это как на чемпионате мира по футболу: Киев устраивает только победа. А Москву устроит и ничья. Если вокруг АЭС складывается настолько сложная и стратегически опасная ситуация, Россия может решить вопрос через полную плановую консервацию станции.

В мире рассматривают два варианта вывода АЭС из эксплуатации – консервация с последующим демонтажем и полное удаление. Иногда используется и частичный демонтаж. Плюсы немедленного демонтажа – возможность использования оборудования на других, еще действующих АЭС. Плюсы консервации – появление новых, более дешевых и надежных технологий, с которыми будет можно позже запустить станцию.

Полный демонтаж АЭС подразумевает разрушение почти всех зданий на территории атомной электростанции, в первую очередь здания энергоблока и градирен. Оборудование, используемое при демонтаже АЭС начинается от обычной уборочной техники до огромных тягачей, перевозящих многотонные ядерные реактора. Там где обычная уборочная техника не помогает, приходят подрывные бригады, которые разрушают крупные сооружения, в первую очередь, градирни.

Демонтаж АЭС в Литве.

И такой вариант этим летом рассматривался. О том, что Запорожскую АЭС могут законсервировать заявлял член совета областной администрации Владимир Рогов. А бывший начальник инспекции по надзору за ядерной радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР, доктор технических наук, профессор Владимир Кузнецов, который работал на третьем энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции подчеркивал: надо расхолаживать ядерные реакторы и вынимать оттуда ядерное топливо, прекратить выработку электроэнергии.

Кроме того, существует ряд достаточно безопасных способов экстренно остановить работу станции, по сути, уничтожив ее как энергетический объект. Безусловно, решение крайнее и в определенной мере, нерациональное. Однако, если на весах лежит возможность загнать в угол киевский режим, оставшийся без электричества, или сохранить дорогостоящий объект, в условиях военного противостояния стоит выбрать путь, который ведет к победе.