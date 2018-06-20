Не игравшие с сенегальцами польские футболисты провели тренировку в Сочи

20 июня в 15:45

Футболисты сборной, которые либо не играли в матче ЧМ с командой Сенегала, либо выходили в нем на замену, 20 июня приняли участие в тренировке.

Она прошла на сочинском стадионе «Спутник», где расположена тренировочная база польской команды. Согласно регламенту, тренировка была открытой для прессы на 15 минут. В это время на поле находились девять полевых игроков и два вратаря.

Игроки сборной Польши сначала провели разминку, а затем начали отрабатывать удары по мячу и игру в пас. Вратари команды отдельно работали с мячом и позже присоединились к полевым футболистам.

В группе Н команда Польши сыграет со сборными Колумбии 24 июня и Японии 28 июня, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», встреча между сборными Сенегала и Польши прошла в Москве и завершилась победой африканской команды со счетом 2:1.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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