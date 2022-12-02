Не только Африка, но и Европа: какие страны могут обанкротиться в ближайшие годы

Многие государства годами копили долги, а теперь их нечем отдавать.

Каждая пятая страна либо имеет существенные риски наступления рецессии в ближайший квартал, либо уже находится в состоянии рецессии, следует из комментария Аналитического кредитного рейтингового агентства о вероятности сценария глобальной рецессии в 2022-2023 годах. При этом ряд стран в ближайшие годы могут столкнуться с дефолтом на фоне экономического кризиса.

Список государств, которые могут обанкротиться в ближайшие годы и даже месяцы, приводят «Известия». Это страны, у которых могут возникнуть проблемы с внешним государственным долгом — причем, это как развивающиеся, так и развитые государства. Эксперты не исключают, что в случае нескольких банкротств сразу возникнет «эффект домино».

В состоянии дефолта находится Ливан. Кризис случился в первые недели пандемии — в марте 2020 года. Сумма задолженности государства составляла на тот момент около 90 млрд долларов или 170% ВВП. Властям удалось избежать дефолта по внутреннему долгу, иначе стране грозил полный развал её финансовой системы. Последствия тяжелые: высокий уровень безработицы (50% и выше), гиперинфляция.

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Шри-Ланка тоже среди стран, которые могут стать банкротами в ближайшее время. Таран испытывает крупные экономические проблемы. Сперва случился сельскохозяйственный кризис (из-за неудачной аграрной реформы), а затем и энергетический. К марту 2022 года страна потеряла возможность занимать деньги на мировых финансовых рынках, в апреле страна признала, что не выполнит обязательств по внешнему долгу. Инфляция достигла 65%, ВВП страны рухнул.

Но все же бОльшая угроза висит над более крупными игроками, чьи дефолты могут подвергнуть риску всю мировую финансовую систему. Так, дефолт грозит Италии, Египту, Пакистану, Нигерии, Испании и Греции.

Египет сейчас имеет соотношение долга к ВВП страны в 95%. Проблемы арабского государства обострил отток капитала. Экономического роста нет. Объем золотовалютных резервов по историческим меркам очень мал и составляет порядка 36 млрд долларов. Например, в 2000-е годы было вдвое больше.

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Кроме того, Египет в ближайшие 5 лет должен погасить внешние обязательства на 100 млрд долларов. Единственная надежда у страны остается на богатых соседей по заливу, которые смогут помочь стране в трудные времена.

В списке стран, которые могут обанкротиться в ближайшие годы находится и Нигерия, она тоже погрязла в долгах. В 2022 году правительство тратило 84% всех своих доходов только на обслуживание долгов (и цифра постоянно растет), при том, что в норме этот показатель не должен превышать 10-20%. Если Нигерия не решит проблему, то ситуация неизбежно закончится плохо для государства.

Проблемы наблюдаются и в Пакистане. С начала года валюта страны рухнула на 26%, объемы валютных резервов страны катастрофически низки, а политическая обстановка — нестабильна. Летом агентство Fitch ухудшило прогноз по рейтингу Пакистана со «стабильного» до «негативного». А на днях экс-глава минфина страны Мифтах Исмаил заявил, что вероятность дефолта по государственным обязательствам Пакистана достигла угрожающих значений.

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2022 год вернул проблемы с долгом ряда стран еврозоны. В Италии объемы только гарантированного государством корпоративного долга достигают 127 млрд долларов, а общий размер превысил 150 млрд долларов. Конечно, обанкротиться Италии, скорее всего, не дадут, но для этого потребуются большие средств.

Экономические проблемы Греции тянутся уже десятилетиями. В 2010 году Афины обратились за помощью к ЕС, чтобы избежать дефолта. В том же году, а также в 2012 и 2015 стране были предоставлены три пакета экономической помощи. За минувшие годы экономика страны сократилась на 25%. Очень долгое время Греция находилась под усиленным надзором кредиторов и вышла из него только этим летом. Несмотря на это, риски остаются. ЕС продолжит следить за ситуацией в Греции до 2059 года — предполагается, что к тому времени она выплатит 75% долгов.

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Летом этого года государственный долг Испании побил новый рекорд и достиг почти 118% ВВП. Его размеры впечатляют — 1,45 трлн евро. В прошлом году госдолг увеличился на 60,78 млрд евро. За последнее десятилетие отношение долга в ВВП практически удвоилось — с 60% в 2010 году до почти 120% сейчас. Это тревожная тенденция.

Под вопросом и ряд других стран. Например, дефицит бюджета испытывает Сальвадор. В январе 2023 года стране предстоит погасить долг на 800 млн долларов. К тому же, страна легализовала биткоин и вложилась в него, а из-за обвала криптовалюты активы страны значительно просели.

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Плохи дела в Аргентине. После реструктуризации долга в 2020 году её гособлигации подешевели вдвое, резервы страны истощились, песо девальвировался, а годовая инфляция в июле превысила 70% — это рекорд за три десятилетия. По прогнозам, к концу года инфляция может достичь все 90%.

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