Недалеко от берегов Великобритании сел на мель российский сухогруз

Морская авария произошла в проливе Ла-Манш около 6:00 по местному времени. В бухте Фламуд из-за сильного ветра, дождя и высоких волн сел на мель российский сухогруз «Кузьма Минин».

По версии представителя владельца 16-тонного теплохода, причиной ЧП в Великобритании стала цепь на глубине, за которую и зацепился сухогруз. Судно накренилось на 5°. На борту находились 18 членов экипажа, все — российские моряки. В агентстве по береговой охране Соединенного Королевства сообщили: еще утром к кораблю были направлены спасательный катер и буксиры. На данный момент судно вывели на необходимую глубину.

«Кузьма Минин» следовал из Нидерландов, где стоял под арестом. Из-за долга владельца сухогруза в более чем 2 млн евро корабль несколько месяцев не выходил из порта Тернезен. Теплоход принадлежит Мурманскому морскому пароходству.

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