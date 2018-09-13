Недвижимое имущество Краснодарского края хотят вовлечь в хозяйственный оборот

13 сентября в 16:00

Совещание об эффективном использовании государственного имущества по поручению губернатора провел его заместитель Сергей Болдин.

В мероприятии приняли участие представители Законодательного собрания края, органов исполнительной власти, государственных учреждений региона.

Сергей Болдин отметил, что эффективность управления государственным имуществом, находящимся в собственности края, является одной из наиболее важных задач региональной власти.

В хозоборот планируют вовлечь недвижимое государственное имущество Краснодарского края, которое вообще не используется или используется неэффективно или не по назначению. Предполагается включить его в программу приватизации края на очередной плановый период.

По словам Сергея Болдина, это будет способствовать привлечению в краевой бюджет дополнительных неналоговых доходов, необходимых для финансирования социальных программ и проектов.

«Ряд объектов, представленных сегодня на рассмотрение комиссии, необходимо изучить дополнительно. Выезжайте на места, определите возможность использования их в хозяйственной деятельности учреждений. Проанализируйте законность действующих соглашений о предоставлении этих объектов в пользование третьим лицам», — обратился вице-губернатор к участникам комиссии.

По итогам совещания из числа неиспользуемых объектов в Краснодаре определили площадки, которые выставят на продажу, а также участки, которые в дальнейшем планируется использовать для создания социальной и образовательной инфраструктуры, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник