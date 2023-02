Нефтяной нокаут доллару. Индия перешла на оплату российской нефти дирхамами ОАЭ – Блокнот Россия

A model of oil barrels is seen in front of Russian and Indian flags in this illustration taken, December 9, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Индийские нефтеперерабатывающие заводы начали оплачивать большую часть своей российской нефти, закупаемой через трейдеров из Дубая, в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов вместо доллара США, об сообщает издание Reuters со ссылкой на свои источники.

Несмотря на то, что Индия не признает западные санкции в отношении Москвы, и, вероятно, закупки российской нефти не нарушают их, банки и другие денежные организации по-прежнему бдительны при проведении платежей, чтобы предотвратить любые нарушения многочисленных ограничений, введенных против России после начала СВО на Украине.

Индийские нефтепереработчики и трейдеры выразили обеспокоенность тем, что они не смогут продолжать торговать в долларах США, если курс российской нефти превысит установленный в декабре лимит, установленный странами «Большой семерки» и Австралией. Это заставило торговцев искать другие способы оплаты, которые также могут помочь России в ее стремлении дедолларизировать свою экономику в качестве ответа на западные санкции.

Предыдущие попытки индийских нефтепереработчиков осуществить платежи за нефть из России через банковские каналы, расположенные в Дубае, используя дирхам, потерпели неудачу, что привело к необходимости возврата к доллару США. Тем не менее, главный финансовый институт Индии, Sbi (Государственный банк Индии), теперь обрабатывает эти платежи в дирхамах — как стало известно из источников, беседовавших с агентством Reuters, которые предоставили подробности о сделках, о которых ранее не было известно.

Индийские нефтепереработчики в основном покупают российскую нефть у трейдеров из Дубая, включая Everest Energy и Litasco, подразделение крупной российской нефтяной компании Лукойл.

Министр нефти Индии Панкадж Джайн в прошлом месяце заявил, что индийские компании не сталкиваются с проблемами при оплате российской нефти, поскольку последние действия Запада не влияют на механизм торговых расчетов.

Ранее Индия массово отказала в выдаче в выдаче виз гражданам Украины.