Негосударственные футбольные учреждения должны быть членами УФА

На основании решения Президента «О дополнительных мерах по комплексному развитию массового и профессионального футбола» определены дополнительные направления дальнейшей популяризации и развития футбола.

Согласно решению, Ежегодно будут проводиться:

– футбольные праздники среди молодежи и девушек микрорайона в рамках программы «Общественный футбол»;

– 10 декабря – массовые «флешмобы» ​​среди населения в связи с Всемирным днем ​​футбола;

– соревнования по футболу, уроки мастерства и фестивали в рамках программы «Футбол в школе» в общеобразовательных школах в сентябре-мае;

– 3-х этапные республиканские соревнования по футболу в рамках программы «Студенческая лига» в сентябре-мае.

Кроме того, школы футбольного мастерства в системе Министерства молодежной политики и спорта будут переданы в ведение Ассоциации футбола Узбекистана и преобразованы в академии футбола.

С 1 июля 2023 года:

– для негосударственных футбольных организаций будет установлено требование о членстве в Ассоциации футбола Узбекистана;

– Рейтинг негосударственных футбольных учреждений ведет Ассоциация футбола Узбекистана.