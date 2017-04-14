Некомпетентные риелторы разместили объявление о продаже пляжа в Ейске

В Ейске в апреле разгорелся скандал после того, как на улицах появились объявления о продаже земли в курортной зоне. За пляж длиной 100 м хотели выручить более 4 млн рублей, либо обменять его на автомобиль.

Районные власти отреагировали на резонансную тему и выяснили, что объявление развесили сотрудники риелторского агентства. Они действовали от имени клиента, который собирался переуступить кому-либо договор водопользования. К земле он не имеет никакого отношения.

«Риелторы были уверены в том, что этот договор дает право на земельный объект, прилегающий к водной глади. Естественно, мы им разъяснили, что договор, во-первых, этих денег не стоит, во-вторых, абсолютно никакого права на прилегающую землю не дает. Это исключительно водопользование. После проведенной беседы, естественно, договор вернули гражданину, который пытался его переоформить, и объявление было снято», — пояснил начальник отдела по вопросам курорта и туризма администрации Ейского района Роман Жижкин.

Земля в водоохранной зоне продана быть не может. Это запрещено законом. Предприниматели ее могут только арендовать. Переуступка арендного права возможна только при регистрации в Кубанском бассейновом водном управлении, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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