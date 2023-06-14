Чжу Фэнлянь, пресс-секретарь Управления по делам Тайваня Государственного совета Китая, заявил, что США используют Тайвань для вмешательства в дела Китая.

“Тайваньский вопрос является сердцевиной ядра Китая. интересы,фундамент китайско-американских отношений и первое это непреодолимая красная линия.Китайцы не верят в зло,не боятся призраков и тирании.Некоторые деятели в Конгрессе США намеренно разыгрывают “тайваньскую карту”,чтобы рискуют сепаратистские силы “независимости Тайваня”, спровоцировать исторический процесс и пытаются провести какие-то “законопроекты” и потребовать “санкций” против Китая, чтобы поощрить сиб.”