Некоторые предприниматели освобождены от арендной платы за госимущество

Согласно закону, предприниматели, которые создали домохозяйства, в которых не менее 70% от общего числа работников составляют женщины, включенные в «Реестр женщин» и сохранившие свою занятость в период действия концессии, освобождаются от арендная плата за здания и сооружения государственной собственности в 2027 году.

Также 50 процентов арендной платы будет взиматься при аренде зданий и сооружений государственной собственности предпринимателями, в которых занято не менее 5 безработных женщин из «Регистра женщин». ” на бытовой основе.