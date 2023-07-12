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Некоторые предприниматели освобождены от арендной платы за госимущество

Даша 12.07.2023 В мире

Некоторые предприниматели освобождены от уплаты арендной платы за государственное имущество

Согласно закону, предприниматели, которые создали домохозяйства, в которых не менее 70% от общего числа работников составляют женщины, включенные в «Реестр женщин» и сохранившие свою занятость в период действия концессии, освобождаются от арендная плата за здания и сооружения государственной собственности в 2027 году.

Также 50 процентов арендной платы будет взиматься при аренде зданий и сооружений государственной собственности предпринимателями, в которых занято не менее 5 безработных женщин из «Регистра женщин». ” на бытовой основе.

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